Valve ha fatto un annuncio che sicuramente entusiasmerà un numero significativo di giocatori che ora sperano nelle loro console Steam. L’azienda prevede che entro la fine dell’anno 2022 tutte le prenotazioni saranno state soddisfatte.

Secondo Valve, questa è la prova che i problemi della catena di approvvigionamento, che in precedenza avevano interrotto la produzione di Steam Deck per diversi mesi, stanno iniziando a migliorare. Ora è in grado di aumentare la produzione del dispositivo portatile e la data di spedizione per alcuni giocatori è stata anticipata al terzo trimestre (luglio-settembre). Il resto dell’umanità avrà le sue console entro la conclusione del quarto trimestre del 2022 (ottobre-dicembre).

Valve soddisferà tutti gli utenti entro il 2022

Se ne prenoti uno in questo momento, dovresti essere in grado di ottenere una data nel quarto trimestre del 2022. Non appena Valve raggiunge la sua capacità massima, l’azienda inizierà ad accettare ordini per una finestra di consegna nel 2023. Questa notizia arriva una settimana dopo che Valve ha annunciato che la produzione di Steam Deck sarebbe stata aumentata del 50%.

È fantastico sapere che più Steam Deck verranno consegnati agli acquirenti molto più prontamente oggi, ed è rassicurante sapere che questo fa ben sperare per la produzione e le spedizioni future, che dovrebbero andare senza intoppi. Tuttavia, Valve dovrebbe concentrarsi sul mettere accessori aggiuntivi nelle mani di quelle stesse persone prima che venga fatto per loro da fornitori di terze parti.

Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata da Valve, la seguente è la spiegazione del ritardo nel rilascio della Docking Station ufficiale di Steam Deck: “A causa della carenza di parti e delle chiusure COVID nei nostri impianti di produzione”. E nonostante il fatto che avessero continuato a insinuare che la produzione di Steam Deck non era disponibile, era evidente che non era così a causa delle difficoltà della catena di approvvigionamento che erano state alleviate solo di recente.