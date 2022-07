Solamente oggi da Comet tutto è scontato al 50%, una splendida campagna promozionale aiuta gli utenti a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, riuscendo nel contempo ad accedere ai migliori prodotti in circolazione.

Il volantino è ottimo per il rapporto qualità/prezzo previsto, ma anche per l’accessibilità sul territorio nazionale. Avete capito bene, è facilissimo pensare di acquistare i nuovi prodotti, basta recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure collegarsi al sito ufficiale, richiedendo la consegna gratuita presso il domicilio.

Comet: che occasioni, ecco quali sono i prezzi più bassi

All’interno dell’ultimo volantino Comet è possibile scovare un buonissimo quantitativo di sconti molto speciali, con prezzi ribassati rispetto ai listini del medesimo periodo, anche su smartphone di fascia particolarmente elevata. Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione, è senza ombra di dubbio l’ottimo Apple iPhone 13 Pro, disponibile all’acquisto a 1189 euro, con 128GB di memoria interna.

Il mondo dei foldable è attraversato dallo sconto legato all’eccellente Motorola Razr 5G, un prodotto che ha fatto la storia della telefonia mobile, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 629 euro.

Nel mentre è possibile anche accedere ad ottime riduzioni di prezzo su prodotti decisamente più economici, quali possono essere Honor X7, Motorola Edge 30, Oppo A54s, Redmi Note 11 Pro+ o anche Honor X8 e Galaxy A53, tutti proposti ad un prezzo che non supera i 400 euro. Il volantino lo potete trovare nel dettaglio direttamente nel nostro articolo.