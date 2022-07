Nel corso delle prossime settimane Motorola svelerà diversi nuovi smartphone di diverse fasce di prezzo. Tra questi, ci saranno i nuovi Edge 30 Fusion e Edge 30 Lite. Tuttavia, arriverà anche un nuovo smartphone di fascia media, ovvero il prossimo Motorola Moto G32. Quest’ultimo sembra che avrà una colorazione inedita stando ad alcune immagini renders.

Motorola Moto G32 avrà l’inedita colorazione rossa secondo questi renders

Fra non molte settimane vedremo arrivare ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone a marchio Motorola. Come già accennato, si tratta del prossimo Motorola Moto G32, il quale è stato da poco avvistato in rete in alcune immagini renders.

Queste immagini renders sono state pubblicate dal noto leaker OnLeaks. Osservandole, risalta subito alla vista la presenza di una inedita colorazione rossa. La backcover, in particolare, è tutta tinta di rosso ed ha una rifinitura opaca. Il modulo che ospita le fotocamere e il frame laterale, invece, sembrano avere una rifinitura lucida. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un ampio display con un foro centrale per la selfie camera.

Vi ricordiamo che in queste settimane sono emerse diverse informazioni riguardo alle specifiche. Ve le riassumiamo qui di seguito.