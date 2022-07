Il mercato degli NFT, o token non fungibili, sta crescendo rapidamente.

Le società di ricerca L’Atelier BNP Paribas e NonFungible hanno scoperto che gli NFT comprendevano un mercato da 250 milioni di dollari nel 2020, ma gli investimento sono in aumento del 299%.

A marzo, i mercati blockchain su cui puoi acquistare e vendere NFT sono cresciuti esponenzialmente fino a 1 miliardo di vendite, secondo CryptoSlam, un aggregatore di dati collezionabili di token non fungibili che conta Mark Cuban come investitore.

Il motivo è che gli investitori sono curiosi degli NFT e vogliono vedere di persona di cosa si tratta. Di conseguenza, gli sono diventati una tecnologia blockchain estremamente popolare e stanno diventando sempre più utilizzati.

Ma cos’è esattamente un NFT e cosa fa?

I token non fungibili sono risorse digitali uniche e identificabili il cui scambio tra il creatore e l’acquirente, tramite la transazione finanziaria di una criptovaluta come Ethereum, viene registrato per essere visualizzato da chiunque.

Quando acquisti un NFT, stai acquistando un token digitale verificabile che rappresenta la tua proprietà dell’asset su quella blockchain. Quasi tutte le immagini digitali possono essere acquistate e utilizzate come NFT.

La parte “non fungibile” del nome significa che non sono reciprocamente intercambiabili e non possono essere sostituiti o scambiati tra loro. Non esistono due NFT uguali. Ciò li distingue dai “token” fungibili come le criptovalutea (e persino le valute tradizionali) che possono essere scambiati l’uno con l’altro.

Come funzionano gli NFT?

La maggior parte degli NFT risiede sulla blockchain della criptovaluta Ethereum. Simile a Bitcoin, la blockchain di Ethereum crea record digitali permanenti di tutte le transazioni che utilizzano quella criptovaluta. E crea anche un registro inconfutabile delle transazioni NFT.

Il creatore della NFT ne conserva il copyright, così come il diritto di duplicarlo tutte le volte che vuole. Il creatore può produrre più copie dell’originale, e se l’acquirente dell’NFT vuole fare delle copie, deve ottenere il permesso dal creatore.

Simile agli oggetti da collezione fisici, le repliche non avranno lo stesso valore dell’originale e la domanda e l’offerta influiranno sul valore dell’NFT.

E in alcuni casi, il creatore riceverà royalties ogni volta che un NFT viene venduto, anche se al momento non esiste un sistema universale che regola questo cavillo. Ad esempio, i titolari di EulerBeats Originals, una piattaforma audiovisiva NFT, ottengono un 8% per ogni copia venduta del loro token originale.