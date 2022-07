Attacco Hacker all'Agenzia delle Entrate: cittadini italiani in grave pericolo

È servito tanto tempo durante la giornata di ieri per appurare che l’Agenzia delle Entrate fosse stata vittima di un vero e proprio attacco hacker. Durante la serata è arrivato poi il comunicato ufficiale da parte di Sogei, la società che presidia la sicurezza online, che ha smentito l’attacco hacker.

Non si capisce dunque se si stia coprendo quello che sta succedendo o se magari è la realtà. L’attacco è stato scagliato o meno contro l’Agenzia delle Entrate? Questo non si sa ma la stessa Sogei continua a rassicurare. Si temeva che 78 GB di dati fossero finiti nelle mani del gruppo hacker che opera a livello mondiale con la tecnica dei ramsonwere, meglio conosciuto con il nome di LockBit.

Agenzia delle Entrate vittima di un attacco Hacker: Sogei smentisce fermamente l’ipotesi

Sogei ha preferito diffondere un comunicato all’interno del quale viene precisata la situazione:

“Sogei spa informa che dalle prime analisi effettuate non risultano essersi verificati attacchi cyber né essere stati sottratti dati dalle piattaforme ed infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione Finanziaria“.

“Dagli accertamenti tecnici svolti Sogei esclude pertanto che si possa essere verificato un attacco informatico al sito dell’Agenzia delle Entrate. Resta in ogni caso attiva la collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e la Polizia Postale al fine di dare il massimo supporto alle indagini in corso“.

Per il momento dunque sembra essere stato scongiurato il pericolo, ma bisognerà fare ulteriori accertamenti. Nuove informazioni arriveranno nel corso della giornata di oggi, magari fugando tutti gli ultimi dubbi che sono rimasti.