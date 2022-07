Xiaomi, il colosso cinese, sta attualmente lavorando alla sua ultima skin Android, MIUI 14. Pochi giorni fa, alcuni dettagli sul futuro sistema MIUI 14 sono diventati pubblici. Alcuni appassionati di IT sono stati in grado di decompilare le informazioni importanti dei campi MIUI 14 nella base di codice. La decompilazione del codice ha rivelato i nomi in codice di due dispositivi, ‘Nuwa’ e ‘Fuxi’. Il sistema MIUI 14 è ora in fase di test da ‘Nuwa’ e ‘Fuxi’, secondo alcune indiscrezioni.

I nomi ‘Nuwa’ e ‘Fuxi’ sono entrambi legati alla mitologia e alla cultura cinese. Secondo fonti dell’enciclopedia, Nuwa è la dea della creazione nella mitologia cinese. Inoltre, Fuxi è uno dei ‘Tre Imperatori’ e l’ideatore della cultura cinese. In un momento in cui i fan di Xiaomi stanno anticipando il sistema MIUI 13.5, sono emerse informazioni sul sistema MIUI 14.

Xiaomi sta già testando il nuovo software

Inoltre, il famoso blogger di tecnologia Weibo DCS ha pubblicato un argomento Weibo intitolato ‘Cosa aspettarsi da MIUI 14’. Ciò aumenta la possibilità che il sistema MIUI 14 possa essere rilasciato a breve. Sorprendentemente, diversi sviluppatori hanno scoperto di nuovo tracce MIUI 14 nella base di codice. Come affermato in precedenza, due dispositivi (Nuwa e Fuxi) stanno attualmente testando il sistema.

Di conseguenza, non c’è dubbio che la MIUI 14 sia già in fase di test. Inoltre, alcuni media anticipano che la MIUI 14 verrà rilasciata il 16 agosto. Questo è il 12° anniversario del rilascio della MIUI. Lo scenario più probabile è che la MIUI 14 venga rilasciata insieme alla serie Xiaomi 13, che dovrebbe essere rilasciata a novembre o dicembre di quest’anno.

Il report più recente sul sistema MIUI 14 contiene dettagli di design. Xiaomiui.net ha scoperto alcuni nuovi miglioramenti nella MIUI 14 Early Beta 22.7.19 e ha previsto che MIUI 14 avrebbe incluso un nuovo linguaggio di progettazione.

Vale la pena notare che Qualcomm ha appena annunciato che lo Snapdragon Summit di quest’anno si svolgerà dal 15 al 17 novembre. Per lo meno, lo Xiaomi 13 sarà uno dei primi dispositivi a utilizzare il chipset Snapdragon 8 Gen 2. L’architettura CPU/GPU sarà migliorata, così come le prestazioni/consumo energetico.

Elenco degli smartphone Xiaomi aggiornabili ai dispositivi Xiaomi MIUI 14:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi-13

Xiaomi-12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi-12 Pro Dimensity

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi-12S Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi-12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi-Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11is Xiaomi-11i

Xiaomi 11i ipercarica

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi-MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi-Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi-Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Zoom Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

