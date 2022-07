Gli appassionati dei personaggi Marvel non possono che gioire degli annunci fatti durante il San Diego Comic-Con 2022. Il Marvel Cinematic Univers verrà ulteriormente espanso negli anni a venire attraverso la Fase 5 e la successiva Fase 6.

Il panel dedicato ai Marvel Studios ha permesso di annunciare circa una ventina di progetti legati al MCU in fase di sviluppo. Tra film e serie TV verrà coperta una programmazione che si sviluppo nell’arco temporale di oltre due anni. Ma in particolare, sono stati annunciati due nuovi film dedicati agli Avengers.

Il primo film ad arrivare nella sale sarà Avengers: The Kang Dynasty e l’uscita è pianificata per il 2 maggio 2025. A distanza di qualche mese, in particolare il 7 novembre 2025 arriverà il seguito Avengers: Secret Wars.

Gli Avengers torneranno al cinema nel 2025 a completamento della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe (MCU)

Possiamo immaginare che entrambe le pellicole saranno collegate, anche considerando la data di uscita così ravvicinata tra loro. Inoltre, lo stesso Kevin Feige ha voluto fornire i primi dettagli in merito al futuro del Marvel Cinematic Universe.

Il presidente del Marvel Studios ha svelato che la Fase 4, 5 e 6 saranno tutte collegate e sono unite per formare la “The Multiverse Saga“. I film sugli Avengers rappresenteranno il culmine della saga e, come per la sfida con Thanos, permetteranno di ammirare tutti supereroi riuniti contro la minaccia comune.

Al momento non è chiaro da quali supereroi sarà formato il gruppo degli Avengers. Restiamo in attesa anche di informazioni sulla trama e sui registi che avranno il compito di dirigere il cast corale.