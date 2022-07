In queste ultime settimane sul noto store online di Amazon ci sono state delle offerte imperdibili soprattutto grazie alle giornate dell’evento del Prime Day 2022. Per tutti coloro che hanno intenzione di fare acquisti sullo store, sarebbe davvero molto utile avere dei buoni. In questi ultimi giorni, in particolare, sarà possibile ottenere dei buoni Amazon dal valore di ben 100 euro grazie a Linkem.

Buoni Amazon dal valore di 100 euro: ecco come averli grazie a Linkem

Come già accennato, in questi giorni Linkem ha lanciato una iniziativa davvero molto allettante. In particolare, l’azienda ha deciso di lanciare un nuovo concorso con cui sarà possibile vincere alcuni buoni Amazon dal valore di ben 100 euro. Il concorso sarà valido a partire dal 20 luglio 2022 fino al prossimo 8 agosto 2022.

Questo concorso, però, è stato lanciato da Linkem sul noto social network Instagram. Per questo motivo, potranno prenderne parte soltanto gli utenti che sono già registrati sulla pagina dell’azienda su Instagram e che hanno la maggiore età.

Ma cosa bisogna fare per partecipare? Innanzitutto bisogna seguire già la pagina ufficiale dell’azienda, ovvero @linkem_official. Dopo di che, bisognerà mettere un mi piace al post riguardante il concorso presente sulla pagina e, per avere più possibilità di vincita, sarà necessario postare un commento taggando almeno due amici.

I buoni Amazon totali di 100 euro saranno 15. Dopo l’8 settembre sarà poi effettuata una estrazione casuale di 15 persone (più 15 persone di riserva) tra tutti coloro che avranno fatto quanto spiegato in precedenza. I vincitori riceveranno un messaggio su Instagram dove sarà spiegato come ricevere il premio vinto.