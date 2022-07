Durante questi mesi estivi i vari operatori telefonici italiani hanno proposto ai propri utenti e non svariate offerte mobile davvero convenienti. WindTre, in particolare ha proposto molte offerte davvero interessanti e continuerà a proporle anche durante il mese di agosto 2022. Vediamo qui di seguito di quali offerte si tratta.

WindTre: ecco le migliori offerte da attivare anche ad agosto 2022

Per tutta l’estate il noto operatore telefonico arancione ha proposto diverse offerte di rete mobile a dei prezzi decisamente convenienti. Come già accennato, l’operatore ha deciso di continuare a proporle anche per il prossimo mese.

Tra queste, in particolare, c’è l’offerta di rete mobile denominata WINDTRE Di Più Full 5G Summer Edition Easy Pay. Quest’ultima offre ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri e 200 SMS verso tutti. Il costo è di 14,99 euro al mese.

Vi sono poi le offerte sempre di rete mobile denominate WindTre Young 5G Easy Pay e WindTre Young+ 5G Easy Pay. La prima di queste include ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività fino al 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro. La seconda, invece, comprende ogni mese ben 200 GB di traffico dati sempre in 5G e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti a 12,99 euro al mese.