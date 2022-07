Nel panorama della telefonia mobile in Italia, vengono proposte ogni giorno svariate offerte molto interessanti e riservate a diverse tipologie di utenti. In questi ultimi giorni, in particolare, diversi operatori telefonici italiani tra cui Vodafone, WindTre e TIM, stanno proponendo alcune offerte speciali per tutti gli utenti under 25 e under 30.

Vodafone, WindTre e TIM: ecco alcune offerte speciali per gli under 25

Come già accennato, in questi ultimi giorni svariati operatori della telefonia mobile in Italia stanno proponendo alcune offerte pensate ad un pubblico di giovani. Si tratta in particolare di offerte rivolte agli utenti fino a 25 anni di età o fino a 30 anni.

L’operatore telefonico Vodafone, ad esempio, sta proponendo l’offerta denominata Vodafone Red Max Under 25. Quest’ultima ha un costo di 9,99 euro al mese ed include ben 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. È però previsto un costo di attivazione di 6,99 euro.

WindTre, invece, sta proponendo due offerte per i clienti under 30. La prima è WindTre Young che include 50 GB di traffico dati in 4G, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti a 9,99 euro al mese. La seconda è WindTre Young 5G Easy Pay. In questo caso, ci sono 100 GB di traffico dati, minuti senza limiti ed SMS illimitati a 9,99 euro al mese con metodo di pagamento Easy Pay.

TIM, infine, sta proponendo l’offerta TIM Young per i clienti under 25. Nello specifico, l’offerta include 50 o 25 GB di traffico dati in base al metodo di pagamento prescelto, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti. Il costo mensile è di 9,99 euro ed è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro.