Nuove aperture: se hai bisogno di un lavoro sappi che questi negozi cercano personale

Per ogni punto vendita chiuso ce n’è sempre uno pronto ad aprire. Dopo aver visto scomparire i supermercati Tuodì, Conad e Carrefour, prepariamoci ad accogliere un’ondata di nuove aperture. Ovviamente ad ogni negozio aperto corrispondono svariate assunzioni. In tal caso la ricerca di personale proviene da Primark, Mediaworld e Mondadori.

Nuove aperture: Primark, Mediaworld e Mondadori stanno assumendo

Iniziamo da uno degli store più amati nel mondo, nonché Primark. Per la gioia degli shopping-dipendenti l’azienda si espanderà a Torino (centro commerciale Shopville Le Gru), Bologna, Caserta e Venezia (centro commerciale Nave De Vero) entro il 2023. Nel frattempo si creeranno più di 150 possibilità di assunzioni per apertura, dunque stando ai calcoli si avranno circa 600 nuove opportunità di lavoro. Tra le figure professionali ricercate dovrebbero esserci addetti alle vendite e store manager.

L’altra apertura coinvolge la già nota Mediaworld. Questa entro la fine dell’anno aprirà 9 nuovi store. Per quanto riguarda il restyling dei punti vendita già attivi, invece, è prevista la ristrutturazione di 22 negozi nell’arco del 2022. Ciò significa che nei prossimi mesi saranno assunte tra le 100 e le 120 risorse. Vedremo quindi inaugurazioni di punti vendita ed inserimenti di personale, basti pensare che l’apertura di un negozio Mediaworld dà spazio a circa 25 posti di lavoro.

Infine vi è la Mondadori Retail, ma in questo caso non si sa molto sull’inserimento del personale. Tuttavia possiamo dire che nella seconda parte del 2022 verranno inaugurati nuovi Mondadori Bookstore a gestione diretta nel Lazio, in Lombardia e in Umbria, ma anche in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e Marche. Questi si andranno ad aggiungere alle due aperture dello scorso aprile e maggio a Genova e a Montenero di Bisaccia (Campobasso).