Naughty Dog, la società che ha sviluppato The Last of Us Part 1, ha rilasciato un nuovo video che fornisce uno sguardo approfondito alla rimasterizzazione del gioco per PlayStation 5 e personal computer. I giocatori possono anticipare aggiornamenti grafici, nuove funzionalità e miglioramenti che rendono il gioco più accessibile, nonostante il gameplay di base rimarrà essenzialmente lo stesso.

Una modalità di visualizzazione del modello è una delle nuove funzionalità descritte in dettaglio in un post sul PlayStation Blog. Altre nuove funzionalità includono una nuova modalità permadeath, un’opzione speedrun, una modalità foto migliorata, costumi sbloccati per Joel ed Ellie e altro ancora.

The Last of Us Parte 1 rimasterizzato girerà meglio su PS5

The Last of Us Part I è tecnicamente in grado di eseguire il rendering in 4K nativo a 30 frame al secondo o in 4K dinamico a 60 frame al secondo per la sua modalità di visualizzazione. La maggiore capacità di elaborazione della PlayStation 5 consente agli ambienti di avere una fisica più densa, con un numero maggiore di “bumpable e chipable”. Ciò si traduce in cemento e altre cose che vengono frantumate in modo più accurato dagli spari.

Sid Shuman, che è responsabile dei social media per l’azienda, afferma che il gioco ha beneficiato di animazioni dei personaggi più convincenti e aggiornamenti all’intelligenza artificiale che consentono ai partner di evitare i nemici in modo più autentico.

I giocatori possono anche prevedere una modalità di descrizione audio che renderà il gioco più accessibile. Questa modalità è una delle oltre 60 scelte di accessibilità disponibili. The Last of Us Remake sarà disponibile su PlayStation 5 il 2 settembre, ma non è stata ancora rivelata una data di uscita per la versione PC. In un futuro non troppo lontano, i fan di The Last of Us possono anche attendere l’uscita di un gioco multiplayer.