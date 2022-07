I telefoni Android saranno idonei per la gamma compatibile di NVIDIA se hanno una frequenza di aggiornamento dello schermo significativamente maggiore rispetto allo standard del settore. Secondo The Verge, solo i display degli smartphone con una frequenza di aggiornamento di ‘120 Hz’ saranno in grado di utilizzare l’esperienza di gioco a 120 FPS che NIVIDIA GeForce Now ha da offrire. Le esperienze con NVIDIA che girano a 120 frame al secondo erano precedentemente disponibili solo per i migliori telefoni Android, come quelli prodotti da Samsung e Google.

Il numero di fotogrammi visualizzati sullo schermo in un secondo è indicato come velocità di fotogrammi al secondo (FPS). Molti giocatori insisteranno sul fatto che tu sia consapevole di questo fatto. Il numero di fotogrammi che stai ricevendo in combinazione con la frequenza di aggiornamento del tuo dispositivo influenzerà la fluidità del gioco sul monitor che stai utilizzando.

Nvidia GeForce Now ora supporta smartphone a 120Hz

The Verge riconosce il fatto che in passato un certo numero di device diversi avevano un FPS massimo di 60. I dispositivi con uno schermo che si aggiorna a una velocità di 120 hertz avranno un’esperienza di gioco migliore grazie all’implementazione di NVIDIA GeForce Now di questa funzionalità aggiuntiva.

È importante notare che la funzione 120FPS sarà accessibile solo agli utenti che si sono abbonati a NVIDIA GeForce Now al livello di abbonamento più alto. Una configurazione GeForce RTX 3080, l’esperienza di gioco a 120 FPS e una sessione di gioco di otto ore sono tutti forniti ai membri che acquistano il livello di abbonamento ‘RTX 3080’.