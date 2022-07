Dopo aver stuzzicato gli automobilisti per mesi, è arrivata la nuovissima Civic Type R 2023. Ma nonostante l’entusiasmo del lancio, la rivelazione si limita a mostrare solo il design esterno e gli interni dell’auto.

Ma non tutto è perduto: Honda afferma che il motore turbo da 2,0 litri sotto il cofano sarà più potente del suo predecessore.

Basata sulla Civic di 11a generazione, che ha debuttato nel 2022, la nuova Type R è più elegante e mantiene il suo design distintivo per farla sembrare più sportiva della Civic standard. Proprio per questo, la Type R ha una posizione più bassa, più ampia e integra un sistema di aerodinamica avanzata per ridurre il coefficiente di resistenza al vento.

Ci sono stati un paio di rendering apparsi a giugno 2022, e alcuni sembra che si siano avvicinati alla realtà. La parte anteriore ha un design della griglia a nido d’ape più completo e prese d’aria laterali attive per il raffreddamento dei freni aggiornati. Inoltre, i paraurti sono più larghi rispetto a prima e le impressioni sul profilo laterale sono eccellenti, dato che l’auto si trova vicino al suolo.

Questione di gusti

Invece delle precedenti ruote da 20 pollici della Civic Type R, le ruote del nuovo modello misurano 19 pollici. Tuttavia, le foto del comunicato stampa suggeriscono che la nuova Type R monta un set 265/30 di pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Inoltre, la fascia posteriore è completamente diversa dalla Civic standard.

Poiché è una berlina, la berlina Civic non ha un bagagliaio esteso e lo spoiler sul tetto è stato ridisegnato per il modello del 2023. Anche i fanali posteriori a LED a forma di C sono nuovi, insieme all’aggressiva configurazione del paraurti posteriore, che racchiude un diffusore posteriore funzionante e punte di scarico tridimensionali, simili alla GR Corolla. La versione sarà reso disponibile in cinque colori: Historic Championship White, Rallye Red, Boost Blue, Crystal Black Pearl e Sonic Grey Pearl.