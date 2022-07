Android è fin troppo felice di aiutarti ad avviare un po’ di musica, ma cosa succede se non vuoi continuare ad utilizzare l’app ‘mentre dormi’ ?Potresti usare Tasker o installare un programma specializzato di terze parti, ma nulla corrisponde a un timer di spegnimento nativo. YouTube Music potrebbe presto ottenerlo, rendendolo il compagno ideale durante le pause, gli allenamenti o ogni volta che desideri semplicemente ascoltare per un breve periodo di tempo.

L’aggiornamento più recente di YouTube Music aggiunge il supporto per il nuovo lettore multimediale Android 13. Tuttavia, oltre a modifiche visibili del genere, c’è anche del lavoro svolto dietro le quinte sulle nuove funzionalità e 9to5Google ha individuato del testo in codice mentre eseguiva un’interruzione dell’APK che potrebbe indicare che una funzione di spegnimento automatico è in lavorazione.

YouTube Music rilascerà presto un aggiornamento

Sebbene ciò non ci offra molto su cui andare avanti, il nome del file potrebbe riferirsi a un timer di spegnimento che appare come un foglio in basso nei controlli di riproduzione dell’app. 9to5 specula sull’aspetto dell’interfaccia e su come potremmo accedervi tramite un menu di overflow, ma non abbiamo ancora visto alcuna prova in un modo o nell’altro.

Alcune stringhe nell’APK sembrano indicare che saremo in grado di interagire con i timer aggiungendo cinque minuti a uno attivo o annullandolo del tutto. In passato, Google Play Music disponeva di un timer di spegnimento che interrompeva automaticamente la musica a un’ora definita dall’utente. L’opzione era nel menu delle impostazioni principali, ma non era la più facile da trovare e utilizzare. Ci auguriamo che l’eventuale implementazione di YouTube Music sia perfezionata.

Finora, nulla è stato formalmente verificato e l’implementazione e le specifiche potrebbero cambiare drasticamente prima che arrivi, supponendo che arrivi mai. Spotify include un timer di spegnimento per la tua musica se ne hai bisogno.