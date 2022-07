L’Italia punta a trasformare i due documenti di identità più importanti (la patente e la carta d’identità) in codice QR sul cellulare grazie all’App io.

Per la polizia basterà scansionare il codice QR dell’app Io per scoprire se la persona è in possesso della carta d’identità e anche dalla patente. Ovviamente per chi non ha tenuto il passo con la tecnologia di IO verranno applicate le stesse sanzioni per chi oggi non ha carta d’identità o patente fisica.

È una rivoluzione tecnologica che include non solo i cittadini ma coinvolge anche la polizia che dovrà controllare tramite la scansione del codice. Sarà sicuramente più semplice: lo abbiamo visto con il Green Pass, basta avere il telefono sempre a portata di mano.

Come funziona questa rivoluzione?

Secondo Colau gli accordi internazionali potrebbero partire già nel 2023, ma per questa vera rivoluzione gli italiani dovranno ovviamente adeguarsi. Sicuramente per le forze dell’ordine le ispezioni saranno più facili ma anche per i cittadini ci sarà il vantaggio di non dover portare con sé questi due documenti.

È un protocollo europeo che renderà questi documenti digitali dei veri e propri standard validi in tutta l’Unione Europea, ottimo per chi viaggia molto e ha difficoltà a portarsi tutto dietro.

Questo nuovo metodo di controllo sarà valido ovunque, anche in Europa. Ma anche se l’innovazione va di pari passo con la semplicità, come sempre è necessario un aiuto in più per chi potrebbe avere meno fiducia nella tecnologia. La preoccupazione resta sopratutto per le persone anziane che ancora non sanno come approcciarsi al mondo del web.