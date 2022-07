Kena Mobile ha da poco reso disponibile una nuova offerta di rete mobile davvero imperdibile. In particolare, questa nuova promo include ben 70 GB di traffico dati per navigare ma ad un costo di soli 5,99 euro al mese ed il primo mese è totalmente gratuito. Si tratta dell’offerta denominata Kena 5,99 70 GB Gold.

Kena 5,99 70 GB Gold: nuova offerta imperdibile a soli 5,99 euro

Il noto operatore telefonico virtuale ha da poco chiuso l’offerta Kena 5,99 70 GB Promo Online. Al suo posto, dal 21 luglio 2022 fino al 2 agosto 2022, sarà invece disponibile all’attivazione sia online sia nei negozi fisici la nuova offerta mobile denominata Kena 5,99 70 GB Gold.

Quest’ultima, come già accennato, è un’offerta davvero imperdibile in quanto ad un prezzo di soli 5,99 euro offre ben 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G (con una velocità massima di 60 mbps in download e 30 mbps in upload). Oltre a questo, con l’offerta sono anche compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Il primo mese, come già detto, è gratuito.

L’offerta Kena 5,99 70 GB Gold sarà attivabile da tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici. Tra questi, sono inclusi anche gli operatori Iliad e Fastweb. Tuttavia, come anche segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, non sono inclusi TIM, Vodafone, WindTre, LycaMobile, Tiscali, CoopVoce, ho. e Very Mobile.

Vi ricordiamo che per questa estate l’operatore telefonico virtuale ha anche proposto la promo denominata Kena Summer 300. Si tratta di un’opzione aggiuntiva che permette di avere ben 300 GB di traffico dati extra alla propria offerta ad un prezzo davvero molto basso di soli 1,99 euro.