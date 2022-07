Quando il livello supportato dalla pubblicità di Netflix verrà lanciato l’anno prossimo, i membri potrebbero non essere in grado di accedere ad alcuni dei titoli del servizio disponibili con il piano standard. Secondo Deadline, il co-CEO di Netflix e Chief Material Officer Ted Sarandos ha confermato durante l’ultima chiamata sugli utili della società che la nuova opzione di abbonamento inizialmente non includerà tutti i contenuti concessi in licenza dalla società. A meno che la società non riesca a convincere efficacemente (e rapidamente) studi e distributori statunitensi e mondiali a modificare l’accordo a cui si erano originariamente impegnati, mancheranno serie e film di studi e distributori statunitensi e stranieri.

Netflix sta negoziando con gli studi cinematografici per modificare i loro contratti in modo che la loro programmazione possa essere trasmessa in streaming con pubblicità. Secondo un precedente articolo del Wall Street Journal,Netflix sta rinegoziando i contratti con Warner Bros., Universal e Sony Pictures Television. Secondo quanto riferito, il servizio dovrà rinegoziare gli accordi per alcuni dei suoi episodi più vecchi, come Breaking Bad.

Netflix sta rinegoziando i termini con gli studi

“Oggi possiamo includere la stragrande maggioranza di ciò che i consumatori vedono su Netflix nella categoria supportata dalla pubblicità. Ci sono alcune cose che non funzionano, di cui stiamo discutendo con gli studi, ma se rilasciassimo il prodotto oggi, i membri nel livello pubblicitario sarebbe un’esperienza fantastica. Elimineremo alcune cose extra, ma non tutte, e non crediamo che sarà un ostacolo sostanziale per l’attività”.

Durante la stessa teleconferenza, Netflix ha rivelato di aver perso circa 1 milione di clienti nel secondo trimestre del 2022. Ha comunque realizzato un utile netto di 1,44 miliardi di dollari e prevede di attrarre 1 milione di membri netti nel trimestre successivo, ma si spera che alcune misure che sta mettendo in atto lo aiuteranno a far crescere ancora una volta la sua base di utenti. Il livello di supporto pubblicitario che introdurrà con Microsoft all’inizio del prossimo anno potrebbe aiutare Netflix a crescere nelle regioni in cui la spesa pubblicitaria è elevata.