Ogni nuovo giorno porta con sé un elenco in continua espansione di nuove funzionalità che possono essere trovate in WhatsApp. Tra le aggiunte più recenti ci sono le reazioni ai messaggi emoji, nonché la successiva espansione delle emoji disponibili. Le reazioni ai messaggi Emoji sono una delle aggiunte più recenti. Tuttavia, potrebbe non essere l’unico cambiamento che arriverà alla pagina di stato. La versione beta più recente rivela che si sta lavorando per la capacità di rispondere agli aggiornamenti di stato degli utenti con reazioni rapide, molto simili a come Instagram gestisce questa funzionalità.

La prova iniziale di questa funzionalità è stata scoperta ad aprile, ma come sottolinea WABetaInfo, questa prova era applicabile solo alla beta desktop in quel momento. Ma ora che WhatsApp beta 2.22.16.10 per Android è stato reso disponibile, possiamo dargli un’occhiata per la prima volta che funziona su un dispositivo mobile.

WhatsApp si prepara ad introdurre la funzionalità

Come mostrato negli screenshot, gli utenti hanno accesso a un totale di otto emoji con cui possono esprimere le proprie reazioni agli aggiornamenti di stato. Questi includono emoji che ritraggono gli occhi del cuore, la risata, il dolore, lo shock, l’apprezzamento e le tipiche espressioni celebrative e di congratulazioni. La persona che ha ricevuto le reazioni percepirà l’emoji come una risposta all’aggiornamento di stato che ha pubblicato.

Gli utenti che hanno già familiarità con Facebook o Instagram non dovrebbero avere problemi a cogliere le funzionalità di questa funzionalità, nonostante non sia tra le aggiunte più significative. Sembra che gli utenti, o anche i beta tester, non abbiano attualmente accesso a questa funzionalità; tuttavia, sono fiducioso che avremo l’opportunità di testarlo in una build imminente. È altrettanto sconosciuto quando potrebbe arrivare alla versione stabile dell’app di chat; ma, considerando il track record dello sviluppatore, è probabile che non passerà molto tempo.