Sappiamo che Netflix porterà ufficialmente un nuovo servizio in abbonamento più economico dotato per questo motivo di pubblicità. L’azienda ha da poco comunicato gli ultimi risultati finanziari e ha inoltre rivelato un dettaglio non indifferente riguardante proprio il nuovo abbonamento in questione.

Netflix conferma: il nuovo abbonamento economico non includerà tutti i contenuti

Al momento tutti gli utenti abbonati a uno dei tre piani disponibili di Netflix possono avere accesso a tutti i contenuti multimediali. Tuttavia, sembra che le cose cambieranno quando sarà introdotto il nuovo abbonamento economico con la pubblicità.

Come già accennato, l’azienda ha da poco comunicato i dati finanziari relativi al secondo trimestre ed ha anche rivelato nuovi dettagli su questo abbonamento. Secondo quanto dichiarato, quest’ultimo non includerà tutti i contenuti multimediali del colosso dello streaming. Saranno inclusi la maggior parte di questi ultimi, ma mancheranno necessariamente alcuni titoli.

Ted Sarandos, ovvero il co-CEO di Netflix, ha infatti così dichiarato: “Oggi possiamo includere nell’abbonamento supportato dalla pubblicità la stragrande maggioranza di ciò che le persone guardano su Netflix. Ci sono alcune cose che non possono essere incluse e di cui stiamo discutendo con gli studi, ma se lanciassimo oggi il prodotto, i sottoscrittori dell’abbonamento con pubblicità avrebbero un’esperienza fantastica. Cancelleremo alcuni contenuti aggiuntivi, ma certamente non tutti, ma non pensiamo che sia un ostacolo per l’attività.”

Secondo quanto dichiarato, quindi, il catalogo offerto con il nuovo abbonamento con pubblicità non disporrà di tutti i titoli di Netflix. Nonostante questo, saranno comunque compresi i contenuti più visti e apprezzati dalle persone. Vedremo se questa sarà una scelta comunque ben accetta dagli utenti e se porterà realmente dei benefici.