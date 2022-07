È da diverso tempo che si parla dell’arrivo di una nuova tipologia di abbonamento Netflix. Quest’ultimo dovrebbe essere infatti più economico rispetto a quelli attualmente disponibili ma avrà in compenso le pubblicità. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha confermato che collaborerà con Microsoft.

Netflix e Microsoft insieme per il nuovo abbonamento con la pubblicità

Il nuovo abbonamento alla piattaforma di streaming sta ormai per arrivare, dopo svariati rumors e leaks emersi in rete nel corso di queste ultime settimane. Come già accennato, in queste ore il colosso dello streaming Netflix ha anche confermato che collaborerà ufficialmente con il colosso Microsoft. Quest’ultimo fornirà infatti la tecnologia necessaria per l’implementazione delle pubblicità e non solo. Gestirà anche le attività di vendita.

Nonostante fossero circolate in passato indiscrezioni su una possibile collaborazione con Google, a quanto pare Netflix ha preferito collaborare con Microsoft. Greg Peters, il COO di Netflix, ha così dichiarati: “Ad aprile abbiamo annunciato che introdurremo un nuovo piano di abbonamento supportato da pubblicità […] Oggi siamo lieti di annunciare che abbiamo scelto Microsoft come nostro partner per la tecnologia e la vendita degli annunci pubblicitari”.

Il CEO di Microsoft, ovvero Satya Nadella, ha invece così commentato questa importante collaborazione: “Siamo entusiasti che Netflix abbia scelto Microsoft come suo partner per la tecnologia e la vendita di annunci pubblicitari. Vogliamo che i publisher dispongano di piattaforme di monetizzazione pubblicitaria capaci di crescere più a lungo termine, in modo che più persone possano accedere ai contenuti che amano ovunque si trovino”.