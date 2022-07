Il Samsung Galaxy Z Fold 2, smartphone pieghevole che è stato rilasciato un paio di anni fa dal colosso sudcoreano ed è ora disponibile negli Stati Uniti, ha finalmente ricevuto un nuovo aggiornamento negli Stati Uniti che ha consentito una funzionalità che gli utenti hanno atteso sul dispositivo. L’aggiornamento ha consentito agli utenti di sfruttare la capacità del dispositivo di trasformarsi da smartphone in tablet.

Un nuovo aggiornamento software che è stato rilasciato dall’azienda negli Stati Uniti ha reso disponibile la funzionalità eSIM ai clienti dello smartphone Galaxy Z Fold 2. Ciò è stato fatto a seguito del rilascio dello smartphone. Inoltre, include il supporto per DSDS, che è un’abbreviazione che sta per Dual SIM Dual Standby. Questo è un miglioramento rispetto alla versione precedente.

Galaxy Z Fold 2 si aggiorna negli US

Secondo la fonte, Samsung ha rilasciato la build software F916USQU2HVF1 per la versione con blocco dell’operatore del Galaxy Z Fold 2, mentre la versione sbloccata ha ricevuto un aggiornamento con il numero di versione F916U1UEU2HVF4 che porta entrambe le nuove funzionalità. Entrambi questi aggiornamenti possono essere trovati sull’app Samsung Experience.

Oltre alla possibilità di utilizzare eSIM e al supporto per DSDS, la versione più recente, rilasciata a giugno, aggiunge alcune funzionalità in più per il reparto fotocamere. Questi miglioramenti includono una funzione di inquadratura automatica sia per l’app della fotocamera che per le videochiamate, oltre a un miglioramento della fotografia di ritratti notturni.

È possibile che alcuni clienti non ricevano l’aggiornamento rilasciato a giugno e ricevano invece il nuovo aggiornamento rilasciato a luglio, che porterà queste nuove funzioni aggiunte al telefono. Poiché l’aggiornamento di luglio 2022 è già stato distribuito ad alcuni utenti del modello con blocco dell’operatore, esiste il rischio che alcuni utenti non ottengano affatto l’aggiornamento di giugno. Questa possibilità esiste a causa del fatto che l’aggiornamento di luglio 2022 è già stato lanciato.