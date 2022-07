Ogni poche settimane, emerge un’altra storia su come l’Apple Watch abbia fornito al suo utente un avvertimento tempestivo su qualcosa che non va nel suo corpo che richiedeva una rapida attenzione da parte di un medico. Quando necessario, il dispositivo chiama anche l’assistenza di emergenza. Ad esempio, se l’utente crolla e cade a terra, il personale di emergenza verrà avvisato.

Per non parlare del fatto che l’Apple Watch è in grado di rilevare se il cuore dell’utente sta pompando troppo velocemente, troppo lentamente o ha un ritmo non adatto. Secondo WBZ a Boston, l’ultima performance salvavita dell’Apple Watch ha mandato una donna in sala operatoria per un intervento chirurgico per rimuovere un tumore potenzialmente fatale. Alla fine di maggio, Kim Durkee, 67 anni, indossatrice di Apple Watch ha ricevuto ripetute indicazioni dal suo Apple Watch che il suo cuore era in fibrillazione atriale (AFib).

Apple Watch ha salvato un’altra vita

Questo è un battito cardiaco irregolare composto da 400 o più battiti rapidi al minuto. Si disse che dopo aver ricevuto la notifica per due sere di seguito, i numeri della terza notte erano “un po’ troppo alti per essere tranquilli”. Durkee ha dovuto convincersi prima di andare in ospedale: “Sai una cosa, vai al pronto soccorso; se ti dicono che non c’è niente di cui preoccuparsi, butta l’orologio”.

Probabilmente puoi prevedere cosa è successo perché Kim ha ancora il suo Apple Watch. I medici hanno scoperto un mixoma, un raro tumore a crescita rapida che può limitare il flusso sanguigno al cuore e causare un ictus. Per rimuovere il tumore di 4 cm, i medici hanno dovuto operarla per oltre 5 ore utilizzando un intervento chirurgico a cuore aperto. È stata dimessa dall’ospedale dopo 11 giorni.

Quando le è stato chiesto come facesse a sapere di avere la fibrillazione atriale, Kim ha risposto: “Perché il mio orologio mi ha informato”. “Mi considero molto felice di essere qui e parlare con te”, ha osservato dopo l’operazione. I medici ritengono che Kim sarebbe morta se il suo Apple Watch non l’avesse avvertita della necessità di un intervento chirurgico per rimuovere il mixoma. Durkee non solo ha tenuto il suo Apple Watch; non se lo toglie nemmeno quando va dal dottore.