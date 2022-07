Vodafone continua a sfidare la concorrenza e lo fa proponendo diverse offerte molto convenienti. In questi giorni, in particolare, l’operatore telefonico sta proponendo presso i negozi fisici autorizzati l’offerta della serie Special denominata Vodafone Special Minuti 50 Giga BTL , la quale è rivolta principalmente ai clienti del rivale WindTre.

Vodafone attacca la concorrenza con una nuova offerta Special con 50 GB

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico rosso sta proponendo presso i negozi fisici autorizzati l’attivazione di un’offerta mobile molto interessante e che già conosciamo. Si tratta infatti dell’offerta denominata Vodafone Special Minuti 50 Giga BTL.

In questo caso, l’offerta è volta a contrastare i vari competitors del settore, in primis WindTre. Potranno infatti attivare l’offerta in questione tutti coloro che richiederanno la portabilità dagli operatori telefonici WindTre, Very Mobile, Optima, Vianova Mobile (Welcome Full MVNO) e BT Italia.

Vodafone Special Minuti 50 Giga BTL offre ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare con una connettività fino al 4G e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro, a cui bisogna aggiungere un centesimo per il costo di attivazione.

Tra le altre offerte della serie Special ricordiamo poi Vodafone Special Giga, Vodafone Special 100 Digital Edition è Vodafone Special Minuti 20 Giga. La prima offerta include 70 GB, 1000 SMS verso tutti i numeri e minuti illimitati verso tutti a 7,99 euro al mese. La seconda offerta offre invece 100 GB, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti a 9,99 euro al mese. La terza offerta comprende invece 20 GB di traffico dati e minuti di chiamate illimitati a 11,99 euro al mese.