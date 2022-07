Non è insolito per Samsung creare programmi utili per la fotografia; l’editor di foto esistente dell’azienda offre ai clienti una moltitudine di scelte di personalizzazione, mentre l’app Expert Raw offre agli utenti un’esperienza di fotografia RAW onnicomprensiva.

Ora, Samsung ha lanciato silenziosamente una nuovissima applicazione fotografica che l’azienda chiama Galaxy Enhance-X. Secondo la descrizione che accompagna il posizionamento del software nel Galaxy Store, utilizza “tecniche basate sull’intelligenza artificiale” per fornire una vasta gamma di funzionalità di modifica a cui è possibile accedere con un solo tocco. È possibile visualizzare alcuni screenshot dell’app facendo clic sui collegamenti seguenti.

L’immagine potrebbe avere la sfocatura e i riflessi rimossi, la sua risoluzione potrebbe essere aumentata, l’immagine potrebbe essere resa più nitida e l’effetto HDR potrebbe essere amplificato. Questi sono solo alcuni esempi delle funzionalità che possono essere utilizzate. I motivi, come quelli visti mentre si scatta una foto di contenuti su una TV o uno smartphone, possono anche essere eliminati dal programma se utilizzato. Questo è uno dei tanti vantaggi dell’utilizzo dell’applicazione. Dopo il completamento delle modifiche descritte in precedenza, sia la fotografia originale che l’immagine modificata sono state salvate con successo.

I rapporti indicano che il software non può funzionare su smartphone che eseguono una versione di Android precedente a 10, il che significa che quelli con telefoni Galaxy molto più vecchi potrebbero essere sfortunati. Al momento, gli utenti possono scaricare l’app ed utilizzarla per divertirsi a modificare le proprie foto grazie a tecniche basate sull’intelligenza artificiale e tanti strumenti di modifica.