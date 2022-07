I proprietari di dispositivi Android devono stare attenti: c’è un’altra truffa a cui prestare attenzione. Secondo Cleafy, BRATA, un malware scoperto per la prima volta in Brasile, è arrivato anche in Italia. Gli hacker stanno utilizzando il trojan per rubare i dettagli bancari degli utenti Android o per far abbonare a servizi a pagamento senza autorizzazione.

Innanzitutto, inviano un messaggio di testo SMS contenente un collegamento a un sito Web. Il testo sembra di solito sembra dalla banca. Questa è una tattica nota come smishing (phishing con SMS). Se la vittima fa clic sul collegamento, il sito che visita chiederà loro di scaricare un’app anti-spam. Il sito dice anche alla vittima che un operatore bancario la contatterà presto per discutere dell’app scaricata.

È qui che BRATA si distingue dalle altre comuni campagne di malware Android.

Una volta che visiti il ​​sito, riceverai una chiamata da un operatore telefonico fasullo. Una persona reale tenterà quindi di convincerti a scaricare l’app dannosa. Useranno una varietà di tecniche sociale per convincerti che lavorano con la banca.

Cosa è in grado di fare BRATA al tuo telefono?

Ecco cosa è in grado di fare il malware BRATA dopo aver infettato il tuo dispositivo Android: