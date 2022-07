L’aggiunta più recente a PUBG Battlegrounds, la mappa Deston, è ora disponibile. Dato che il gioco è diventato free-to-play all’inizio di quest’anno, il campo di battaglia più recente è il primo ad essere lanciato dopo quel cambiamento. Insieme alla nuova mappa, PUBG Studios ha rilasciato un nuovissimo trailer, che ha debuttato mercoledì. Gli utenti di PC potrebbero iniziare a giocare a Deston ora, mentre i giocatori di console dovranno aspettare fino al 21 luglio per mettere le mani sul gioco.

La città immaginaria di Deston viene mostrata come devastata da un potente uragano, che ha dato origine a un paesaggio caratterizzato da fitte foreste in alcune regioni e tentacolari metropoli in altre. Ripton è uno dei centri urbani sulla mappa. Il suo nucleo centrale è in gran parte sommerso dall’acqua, nonostante sia anche uno dei centri urbani del gioco. Inoltre, la città ospita il grattacielo più alto mai mostrato in PUBG.

PUBG sta introducendo una nuova funzione

La nuova opzione comprende zipline verticali automatizzate che possono inviare automaticamente i giocatori in cima o in fondo agli edifici e ai grattacieli. Questi nuovi gadget sono stati sviluppati da PUBG Studios per aiutare i giocatori ad adattarsi alle nuove vette del gioco. Funzionano in modo simile agli ascensori, con l’eccezione che non hanno pareti, soffitti o pavimenti. Inoltre, la mappa include nuovi veicoli, come la Pillar Car, oltre a nuove armi, come la mitragliatrice speciale MP9 e il fucile 012.

Insieme alla patch più recente per il gioco, il nuovo personaggio Deston sarà reso disponibile come aggiornamento completamente gratuito. Inoltre, i giocatori possono acquistare un nuovo Survivor Pass, che consentirà loro di sbloccare ulteriori oggetti cosmetici. Nelle note sulla patch più recenti per il gioco, PUBG Studios rivela ulteriori modifiche apportate a seguito dell’aggiornamento.