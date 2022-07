Instagram: ti hanno rubato il profilo? Ora hai diritto ad un risarcimento giornaliero!

I dati registrati dalla Polizia Postale spaventano tutti: se prima i furti di identità su Instagram coinvolgevano soprattutto influencer e content creator, ora attaccano anche i profili privati. Tra i principali trucchi dei criminali vi è l’invio di link sospetti tramite gli account di nostri contatti (già hackerati) che invitano a votare in concorsi in Rete o ad aiutare quella persona ad accedere alla propria pagina. Ma forse è arrivata la soluzione definitiva…

Instagram: come riottenere il proprio profilo

Ma presto gli hacker potrebbero non essere più un problema. Perché Notch, startup israeliana, ha proposto un’assicurazione che garantisca un risarcimento giornaliero a tutte le vittime di phishing, in cambio di un costo fisso. Ad un account con basso numero di seguaci si richiederanno 7 euro, mentre per i profili con più visibilità anche 38 euro. In caso di furto, l’indennizzo potrebbe arrivare anche a 239 euro al giorno, fino a quando il proprietario dell’account non potrà tornare ad usarlo regolarmente.

Tuttavia, nell’attesa della svolta, il CEC ci aiuta a rientrare in possesso del profilo. Questi gli step da seguire: