Esselunga ha recentemente attivato una campagna promozionale dal retrogusto davvero incredibile, la perfetta soluzione che permette agli utenti di accedere a prodotti dal calibro elevatissimo, dietro il pagamento di un contributo davvero ridotto.

La soluzione attiva in questo periodo rientra nelle cosiddette offerte tech, ovvero in uno sconto pazzo attivato solamente su un singolo modello (non una selezione, come lo Speciale Multimediale), con scorte però molto limitate rispetto alla disponibilità sul territorio. La validità della suddetta è da considerarsi fino al 20 luglio, salvo esaurimento scorte.

Esselunga: offerte a non finire per tutti

Risparmio assurdo attende gli utenti da Esselunga in questi giorni, il volantino è ricchissimo di occasioni e di promozioni, solamente una però legata al mondo della telefonia mobile. Il modello che attualmente risulta essere acquistabile è lo Xiaomi Redmi Note 10S, un terminale che appartiene alla fascia medio-bassa, ma ancora più interessante data la richiesta finale di soli 169 euro.

Osservando da vicino la scheda tecnica ne possiamo comprendere appieno le qualità generali, poiché risulta essere dotato di un ampio display da 6,43 pollici di diagonale, con processore MediaTek Helio G95, affiancato da 64GB di memoria interna e 6GB di RAM, senza dimenticarsi dell’ottima batteria da 5000mAh (la quale presenta ricarica rapida a 33 watt), ed anche la fotocamera principale da 64 megapixel.

Tutto questo è contornato dalla solita garanzia della durata di 24 mesi, perfetta per coprire ogni difetto di fabbrica, senza dimenticarsi della variante no brand.