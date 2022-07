Energia elettrica gratis e senza limiti con un trucco: si userà un motore

Più persone avrebbero pensato ad alcuni metodi per riuscire a risparmiare qualcosina per quanto riguarda la bolletta dell’energia, che sia dell’elettricità o magari del gas.

Soprattutto in Italia in questo momento i rincari sono sensibili e le persone proprio non riescono più a stare dietro a questi aumenti. Proprio per tale motivazione sul web ci sarebbero più proposte, le quali però purtroppo non sono altro che campate in aria. Quando sentito parlare in fase di motore elettromagnetico che può generare energia gratuitamente e soprattutto senza alcun limite, dovete assolutamente desistere dal continuare nella vostra lettura.

Energia senza alcun limite: la proposta del motore elettromagnetico non esiste ma a quanto pare potrebbero arrivare le batterie al grafene

Più volte si è sentito parlare di nuove proposte per il futuro ma soprattutto per l’energia che muoverà il mondo. Allo stesso tempo però le persone si fidano troppo di quello che leggono sul web, notizia che talvolta corrispondono a qualcosa di totalmente campato in aria.

Parliamo infatti del motore elettromagnetico, soluzione che in questo momento non può di certo generare energia senza limiti. Qualcuno però sarebbe lavorando fortemente ad un nuovo progetto prima per i dispositivi mobili e poi per quelle che sono le auto elettriche. Stiamo parlando delle batterie al grafene, le quali attualmente hanno ancora costi troppo elevati. In futuro però si potrebbe avere un’autonomia lunga una settimana invece di un giorno e un periodo di ricarica che verrebbe diminuito drasticamente.

Si parla infatti di circa 50 secondi per caricare una batteria al grafene che potrebbe durare una settimana intera.