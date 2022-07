Presto saranno disponibili nuove funzionalità di accessibilità per Samsung Galaxy Watch, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo del dispositivo. Una UI Watch 4.5, soprannominato “l’esperienza di visualizzazione completa”, includerà ulteriori opzioni di comunicazione, ausili per gli ipovedenti e menu semplificati per una migliore navigazione. Secondo Samsung, l’aggiornamento sarà disponibile nel “terzo trimestre [fiscale]”. Ciò significa entro i prossimi tre mesi.

Seguendo le orme di Apple, Galaxy Watch includerà una tastiera QWERTY completa per scrivere messaggi oltre alle attuali tecniche di dettatura e scrittura a mano. La funzione di scorrimento verrà implementata per facilitare la digitazione su un piccolo schermo. Secondo Samsung, i clienti possono passare rapidamente tra le tre tecniche a quella che è più conveniente.

Galaxy Watch segue le orme di Apple

La funzionalità Dual SIM viene aggiunta anche ai Galaxy Watch di Samsung. Questa funzione è disponibile solo se il telefono Galaxy collegato all’orologio supporta schede SIM doppie, come alcuni dispositivi Galaxy S22 Plus. Puoi scegliere quale carta utilizzare sull’interfaccia Watch, SIM1 o SIM2. Puoi collegare una sola scheda SIM al Galaxy Watch o farti chiedere quale scheda utilizzare ogni volta che viene effettuata una chiamata.

Per gli ipovedenti, Samsung sta aggiungendo la possibilità di cambiare la tonalità del colore del quadrante, come la scala di grigi o un filtro rosso-verde. Altre modifiche visive includono un maggiore contrasto dei caratteri per una lettura più semplice, una trasparenza ridotta, effetti di sfocatura e la possibilità di disabilitare tutte le animazioni.

In termini di audio, chi indossa Galaxy Watch può regolare il bilanciamento del suono delle proprie cuffie Bluetooth tramite l’orologio. Tuttavia, la tecnologia sembra essere limitata all’ascolto di musica o video e non alle telefonate. Anche i menu vengono semplificati, con tutte le scelte di accessibilità consolidate in un’unica pagina delle impostazioni. Se non vuoi preoccuparti dei menu, puoi assegnare la funzione che usi più spesso al pulsante Home.