Stranger Things 5: il Sottosopra non ha ancora vinto, presto in uscita il gran finale

Vista la pubblicità e il rumore fatto per il suo arrivo, Stranger Things 4 volume 2 sarebbe dovuta essere qualcosa di spaziale ed indimenticabile, e invece molti fan ne sono rimasti più che delusi. Le ragioni sono diverse, ma forse non tutti sanno che la serie tv anni ’80 non è ancora finita… (Attenti agli spoiler)

Stranger Things 5: curiosità sull’ultima stagione, allarme SPOILER

Eddie (Joseph Quinn) è morto, Max (Sadie Sink) si ritrova in coma. Undici è tornata in possesso dei suoi poteri ma la forza distruttiva di Vecna (Jamie Campbell Bower, che nel cast di Stranger Things ricopre il “triplice ruolo” di Henry Creel/Uno e del “Signore del Sottosopra”) è molto più potente di lei. Ciò porterà molti problemi in Stranger Things 5.

Cos’altro potrebbe accadere nella quinta stagione? Neanche Brett Gelman lo sa. Egli infatti in una recente intervista con il The Hollywood Reporter ha ammesso di non avere la più pallida idea di ciò che accadrà al cospirazionista Murray.

“Lo dico davvero: non ho veramente alcuna idea di che cosa c’è in serbo per tutti noi nella quinta stagione” ha dichiarato l’attore. “Matt e Ross tengono tutto segreto e rispetto il loro riserbo. Quindi non spingo per farmelo dire da loro, ma insomma, spero di sopravvivere!” ha aggiunto ridendo, “Sarebbe proprio un peccato se Murray morisse“.

Poi ha proseguito ricordando il suo incidente sui social: “Prima dell’esordio della stagione ho scritto un post sui social in cui ho ringraziato Matt e Ross per essere dei meravigliosi amici e capi, ma credo che sia stato letto come un addio, come se Murray dovesse morire. E i fan sono impazziti!” ha affermato. “A quel punto non volevo rimuoverlo né smentirlo, perché sarebbe stato un vero spoiler. E’ stato difficile vedere i ragazzi e i fan soffrire, ma allo stesso tempo è stato bello che ci fosse quell’affetto“. Insomma, lo scopriremo soltanto vivendo!