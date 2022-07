Il produttore di smartphone Motorola si prepara a rilasciare una serie di nuovi modelli dalla sua linea Edge. Ed ora, alcune importanti informazioni sull’imminente Moto Edge 30 Fusion sono state rese pubbliche dalla pubblicazione di un nuovo articolo. Le informazioni sono state fornite dall’insider Abhishek Yadav e da Tech4Gamers, che hanno rivelato diverse caratteristiche essenziali del prossimo tablet Edge, nonché informazioni relative al suo pannello di visualizzazione.

Sembrerebbe che lo schermo dell’Edge 30 Fusion abbia una dimensione di 6,55 pollici e supporti una risoluzione di FHD+. Non è ancora chiaro se questo schermo sarà un AMOLED o un LCD; tuttavia, è altamente previsto che supporterà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz o superiore, dato che il suo predecessore, l’Edge 20 Fusion, aveva una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Motorola Edge 30 Fusion sarà presentato presto

Oltre a queste informazioni, il rapporto ha rivelato che il prossimo Moto Edge 30 Fusion potrebbe essere fornito con 8 gigabyte di memoria ad accesso casuale (RAM) e 128 gigabyte di memoria interna per almeno una configurazione di archiviazione. Altre probabili specifiche includono un sistema operativo Android 12 pronto all’uso e la compatibilità per una ricarica rapida da 68,2 W. A questo punto, non si sa molto del nuovo telefono. Tuttavia, potrebbe essere alimentato da una grande batteria da 5.000 mAh, proprio come quella vista nella generazione precedente.

Secondo una delle fonti precedenti, il system-on-a-chip (SoC) in questione potrebbe essere un MediaTek Dimensity 900U. A causa del fatto che Edge 20 Fusion presentava una disposizione a doppia fotocamera con 108 megapixel sul retro, è possibile che Edge 30 Fusion includa un aggiornamento a triple fotocamere.