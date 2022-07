Il nuovo MacBook Air M2 è attualmente disponibile per il preordine, ma il primo test benchmark del pc è già disponibile online. Sebbene fosse previsto, il nuovo Air ora ha un punteggio di riferimento comparabile al MacBook Pro M2. Poiché entrambi gli articoli utilizzano lo stesso chip, era più che probabile che avessero un’esperienza simile. Il meccanismo di raffreddamento attivo, che manca al MacBook Air M2, distingue questi due laptop. Con questo in mente, il MacBook Pro da 13 pollici funzionerà meglio quando esegui attività impegnative per un periodo di tempo più lungo.

Il primo test benchmark del MacBook Air Geekbench M2 del 2022, come scoperto dall’utente Twitter Mr. Macintosh, mostra che questa macchina raggiunge 1.899 con un punteggio single-core e 8.965 con un punteggio multi-core.

MacBook con M2 arriverà presto

Rispetto a questo test benchmark, il MacBook Pro da 13 pollici ha un punteggio single-core di 1.919 e un punteggio multi-core di 8.928. È importante notare che, mentre il chip M2 alimenta sia il nuovo MacBook Pro che il MacBook Air riprogettato, i risultati del benchmark e le prestazioni potrebbero differire leggermente.

Apple afferma che il chip M2 supera il chip M1 della generazione precedente in diversi modi, tra cui una CPU più veloce del 18%, una GPU più potente del 35% e un motore neurale più veloce del 40%. Secondo questi test, le prestazioni single-core del MacBook Air M2 sono circa l’11,56% più veloci del chip M1, mentre le prestazioni multi-core sono circa il 19,45%.

Con un corpo completamente piatto, un display più grande e cornici dello schermo ridotte, il nuovo MacBook Air M2 rappresenta l’aggiornamento del design più sostanziale della linea MacBook Air in un decennio. La fotocamera frontale, come quella del MacBook Pro 2021, è ora contenuta all’interno di un notch del display.