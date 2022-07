Attraverso una nuova campagna SMS l’operatore WindTre ha recentemente lanciato una nuova offerta, denominata Super Internet Seconda Casa in tecnologia FWA.

L’offerta di rete fissa Super Internet Seconda Casa è rivolta ai nuovi e già clienti WindTre con linea fissa già attiva o in attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre lancia Super Internet Seconda Casa

Con il lancio di questa nuova versione scontata, avvenuto il 20 Giugno 2022, l’offerta standard Super Internet Casa è rimasta comunque invariata, continuando ad offrire un modem FWA con internet illimitato fino a 300 Mbps. Per tutti i nuovi clienti senza convergenza, Super Internet Casa è disponibile al prezzo promozionale di 21,99 euro al mese anziché 24,99 euro al mese.

Per quanto riguarda invece i nuovi e già clienti WindTre di rete mobile che richiedono la convergenza, in questo caso è previsto un costo promozionale pari a 19,99 euro al mese. Come detto, la nuova versione Super Internet Seconda Casa costa invece 15,99 euro al mese, un prezzo ulteriormente scontato rispetto a quello previsto di base in convergenza.

L’offerta comprende modem da interno e una bin 4G FWA con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per quanto riguarda il modem, denominato dall’operatore Super Internet Wi-Fi, è previsto l’acquisto rateizzato tramite il metodo Telefono Incluso, con un anticipo di 49,99 euro addebitato su conto corrente, 29,99 euro su carta di credito oppure 0 euro tramite finanziamento e rateizzazione per 24 mesi. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.