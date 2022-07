Realme ha ora rivelato sul forum della sua community che il marchio ha ufficialmente inviato l’aggiornamento stabile del sistema operativo Realme UI 3.0 basato su Android 12 ai suoi utenti Realme 8 Pro, Realme 7 Pro e Realme C25s dopo diversi mesi di funzionamento sul programma Open Beta annunciato a febbraio di quest’anno.

L’implementazione dell’aggiornamento stabile di Realme UI 3.0 verrà eseguita in batch e gli utenti devono avere la versione firmware più recente di Realme UI 2.0 per poter beneficiare dell’aggiornamento. Gli utenti di Realme 8 Pro riceveranno RMX3081 11.A.47 / RMX3081 11.A.48; Gli utenti di Realme 7 Pro riceveranno RMX2170 11.C.30 / RMX2170 11.C.32; e gli utenti Realme C25s riceveranno RMX3197 11.A.19 / RMX3197 11.A.20.

Android 12 è arrivato per questi smartphone

In termini di nuove funzionalità, Realme afferma che Realme UI 3.0 è stata riprogettata con un nuovo design che si sforza di fornire un’esperienza utente più confortevole, naturale e più semplice. Il registro delle modifiche dell’aggiornamento di Realme UI 3.0 per Realme 8 Pro, Realme 7 Pro e Realme C25s è identico e puoi esaminare tutte le nuove funzionalità e i punti salienti nel registro delle modifiche.

Il Realme 7 Pro è il maggiore dei tre, avendo debuttato il 14 settembre 2020, oltre due anni fa. È stato fornito con Realme UI 1.0, che si basa su Android 10. E si ritiene che l’aggiornamento di Android 12 sia l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo Android dello smartphone, dato che ha già ottenuto due aggiornamenti del sistema operativo Android durante il suo ciclo di vita.

Per cominciare, il telefono aveva il primo display AMOLED su uno smartphone della serie Realme, un processore Snapdragon 720G di fascia media e la compatibilità per la ricarica rapida via cavo SuperDart da 65 W, rendendolo un telefono di fascia media molto competitivo sul mercato in quel momento.

Nel frattempo, nel 2021, sia Realme 8 Pro che Realme C25 sono stati rilasciati con Realme UI 2.0 basata su Android 11. Realme 8 Pro includeva una CPU Snapdragon 720G, una fotocamera principale da 108 MP e una ricarica rapida via cavo da 50 W, mentre i Realme C25 avevano un SoC Helio G85 e una batteria da 6000 mAh.