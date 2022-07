Lo Xiaomi 12 Lite è lo smartphone più recente dell’azienda e vale la pena dare un’occhiata se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che rientri da qualche parte nella fascia di prezzo centrale, ha specifiche più che eccellenti e non richiederà molto del tuo budget.

Ora, nonostante il fatto che il telefono venga chiamato ‘Lite’, in realtà viene fornito con un hardware affascinante e, ad eccezione del suo chipset, non ha davvero la sensazione di un dispositivo di fascia media. Per iniziare, stiamo guardando un display AMOLED di 6,55 pollici di dimensione e compatibile sia per HDR10+ che per Dolby Vision. Inoltre, viene fornito con una frequenza di aggiornamento di 120 hertz (Hz).

Xiaomi 12 Lite ha un display AMOLED

Il telefono è guidato dal processore Snapdragon 778G di Qualcomm e sarà disponibile con 6 GB o 8 GB di RAM, nonché 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione, a seconda del modello scelto dall’acquirente. La fotocamera principale del dispositivo ha una risoluzione di 108 megapixel e utilizza il sensore HM2 di Samsung. Inoltre, ha un’apertura di f/1.9. Le fotocamere del dispositivo sembrano essere estremamente straordinarie.

Sarà integrato da una fotocamera ultrawide con una risoluzione di 8 megapixel e una fotocamera macro con una risoluzione di 2 megapixel. La fotocamera frontale è un sensore Samsung GD2 da 32 megapixel. Il telefono verrà inoltre fornito con una batteria che ha una capacità di 4.300 mAh; tuttavia, sarà compatibile con la ricarica a 67 W, quindi dovresti essere in grado di caricarlo piuttosto rapidamente.

Lo Xiaomi 12 Lite sarà offerto in tre diversi colori: nero, rosa e verde. Il suo prezzo partirà da circa 400 euro per il modello base e salirà a 500 euro per l’opzione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.