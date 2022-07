Abbiamo già una buona idea di ciò che Apple ha in serbo per la serie iPhone 14, la cui spedizione è prevista per settembre, e una recente immagine trapelata di custodie per smartphone fornisce maggiori informazioni sulle proporzioni dei futuri telefoni.

Questa immagine è per gentile concessione di Duan Rui su Twitter e mostra come iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max si accumulano l’uno contro l’altro. Il modello Plus è una novità per il 2022, mentre l’edizione mini sembra essere stata interrotta.

iPhone 14, l’azienda potrebbe adottare una nuova strategia

Sembra esserci qualche disaccordo sul fatto che il più grande iPhone 14 non Pro sarà soprannominato Plus o Max. Qui è etichettato come iPhone 14 Plus, che corrisponde a una recente perdita che abbiamo scoperto solo pochi giorni fa.

Ovviamente, Apple ha già utilizzato la designazione Plus sui suoi iPhone, di recente con l’iPhone 8 Plus nel 2017. Dopo aver abbandonato quell’approccio di denominazione, Apple ha iniziato ad aggiungere “Max” ai titoli dei suoi telefoni più grandi. Quest’anno sembra che l’azienda possa adottare entrambi i metodi.

Secondo le precedenti speculazioni, iPhone 14 e iPhone 14 Pro avrebbero schermi da 6,1 pollici, mentre iPhone 14 Plus (o iPhone 14 Max) e iPhone 14 Pro Max avranno display che raggiungono i 6,7 pollici, quasi corrispondenti al modello di iPhone 13. I dossi della fotocamera sembrano essere abbastanza simili alle configurazioni dell’attuale linea di iPhone 13, anche se potrebbe esserci qualche piccola variazione nella spaziatura: potresti non essere in grado di utilizzare la custodia dell’iPhone 13 con il tuo iPhone 14.