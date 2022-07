Il prossimo 11 luglio 2022 il produttore cinese Nubia presenterà ufficialmente la sua nuova serie di gaming phone. I modelli in questione saranno i nuovi Nubia RedMagic 7S e Nubia RedMagic 7S Pro. Rispetto ai precedenti modelli, saranno apportate alcune piccole migliorie prestazionali.

Nubia sta per annunciare i nuovi RedMagic 7S e RedMagic 7S Pro: ecco cosa sappiamo

Fra pochissimi giorni Nubia presenterà i suoi nuovi gaming phone. Come già detto, ci saranno i nuovi RedMagic 7S e RedMagic 7S Pro. Dal punto di vista estetico, il retro di entrambi gli smartphone sarà piuttosto simile a quello dei suoi predecessori. Cambierà leggermente il look dei sensori fotografici, che ora saranno posti in un piccolo rettangolo nero. Accanto ai sensori ci sarà poi una ventolina di raffreddamento dotata di LED RGB.

A cambiare sarà però la parte frontale. Qui, infatti, ci sarà una selfie camera integrata all’interno del display. Sul lato destro saranno poi implementati dei trigger da sfruttare durante le sessioni di gaming. Un altro piccolo cambiamento riguarderà la posizione dei tasti di accensione e spegnimento e del volume, che ora saranno posizionati sul lato destro del frame. Sul lato sinistro sarà invece collocato un altro tasto per attivare il sistema di raffreddamento a liquido.

Il processore sarà il top di gamma Snapdragon 8 Gen 1 con memorie ultra veloci. Il display sarà un pannello OLED da 6.8 pollici di diagonale. La variante Pro avrà un refresh rate da 165 Hz con un touch sampling rate di 720Hz, mentre la versione standard avrà un refresh rate da 120Hz. Le batterie di entrambi saranno piuttosto capienti. Quella del modello Pro sarà da 5000 mAh con ricarica rapida da 165W, quella del modello standard sarà da 4500 mAh con ricarica rapida da 120W. All’appello non mancheranno nemmeno il jack audio, il chip NFC, la porta di ricarica USB Type C e il supporto al 5G.