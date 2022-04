Nubia è da molto tempo in prima linea nel mondo del gaming e con la linea RedMagic sta portando tutto al livello successivo. Se sei una persona che ama la praticità e la versatilità dei videogiochi su uno smartphone, RedMagic 7 Pro attirerà la tua attenzione. Ecco i motivi per cui dovrebbe essere il tuo prossimo smartphone.

Fotocamera sotto il display

Quest’anno Nubia ha fatto il salto di qualità per adottare una nuova tecnologia che posiziona la fotocamera sotto il display per un’esperienza visiva senza interruzioni. Ciò consente anche di allungare il display il più vicino possibile ai bordi.

Display RedMagic 7 Pro pensato proprio per i videogiochi

Un buon display può fare la differenza. Il dispositivo vanta un enorme pannello OLED FHD + da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento di 960 Hz, garantendo un’esperienza fluida sia che tu stia scorrendo il tuo feed di Twitter o giocando a uno dei migliori giochi per Android. Il rapporto schermo-corpo del 92,7% e la copertura dell’ampia gamma di colori DCI-P3 del 100% si uniscono per un’esperienza multimediale coinvolgente. Il display ha anche una certificazione SGS Eye Care per una bassa emissione di luce blu e garantire il comfort generale degli occhi.

Ricarica rapida da 65 W e batteria di grandi dimensioni

Nubia ha scelto di includere un’enorme batteria da 5.000 mAh nel RedMagic 7 Pro. La natura a doppia cella della batteria e il caricabatterie GaN compatto da 65 W possono far passare il 7 Pro dallo 0% al 100% in circa 45 minuti. È incredibilmente conveniente, soprattutto quando il tuo telefono sta morendo nel bel mezzo di una sessione di gioco. Inoltre, tutte le versioni del telefono supportano la ricarica a 135 W grazie a Qualcomm Quick Charge 5.

RedMagic 7 Pro altamente personalizzabile

Un difetto intrinseco degli smartphone per il gaming è la mancanza di tattilità perché quasi tutti i controlli sono sul display. Tuttavia, questo non è il caso di RedMagic 7 Pro. Nubia ha progettato dei supporti adatti e anche resistenti al sudore. Possono essere disposti in qualsiasi punto dello schermo e fungono da tasti di svariati casi d’uso.

Prestazioni incredibili

REDMAGIC 7 Pro è alimentato dall’ultimo processore Snapdragon 8 Gen 1, che migliora notevolmente l’efficienza, il rendering grafico e le capacità di intelligenza artificiale rispetto al suo predecessore. Questo potente chipset è accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di UFS 3.1 per tempi di caricamento e velocità di trasferimento rapidi. Non è tutto, però. Il telefono dispone anche di un chipset secondario in grado di elaborare l’audio, l’illuminazione RGB e il feedback tattile: questo aiuta a scaricare un po’ di carico dal Gen 1 e lasciarlo funzionare in modo più efficiente.

Sistema di raffreddamento robusto con ventola RGB

Tutta la potenza del mondo non significherebbe nulla se Nubia non potesse sostenere le prestazioni a temperature più elevate. Il dispositivo incorpora un sistema di raffreddamento composto da nove strati di materiali di dissipazione del calore che consentono di giocare per lunghi periodi senza sperimentare un gameplay instabile. Presente una ventola da 20.000 RPM che dà una mano enorme nel flusso d’aria e nel raffreddamento. Nubia è andato avanti e ha aggiunto l’illuminazione RGB alla ventola.

Estetica del Nubia RedMagic 7 Pro

Uno sguardo al telefono è tutto ciò che serve per rendersi conto che RedMagic 7 Pro sembra diverso da qualsiasi altra cosa là fuori. La variante Supernova ha un retro trasparente che sembra innegabilmente bello, in particolare la ventola di raffreddamento RGB. Le quattro prese d’aria, l’esclusiva isola della fotocamera sul retro e il design a sandwich di vetro e metallo si prestano tutti a un design distintivo che risalterà in un mare di lastre dall’aspetto grigio.

Funzionalità software orientate al gioco

Game Space, l’hub di gioco dedicato di RedMagic, ti consente di controllare le prestazioni dei singoli giochi, i modelli di illuminazione RGB e la velocità della ventola. Offre anche una sovrapposizione nel gioco che mette in evidenza FPS, velocità della GPU, livelli della batteria e stato della connessione. Se vuoi giocare su uno schermo più grande, RedMagic Studio supporta una proiezione wireless fino a 120 FPS. Puoi anche collegare il telefono tramite cavo HDMI e collegare il mouse e una tastiera per un’esperienza di gioco più coinvolgente.