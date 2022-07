L’offerta WindTre Young + 5G è stata recentemente aggiornata. La nuova versione estiva continua ad essere rivolta a tutti i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni ma cambiano i contenuti garantiti mensilmente. Il gestore, infatti, propone 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Offerta WindTre: i clienti under 30 possono ottenere 200 GB!

I nuovi clienti WindTre aventi età massima 30 anni hanno la possibilità di ottenere l’offerta Young + 5G a un costo di 12,99 euro al mese. La tariffa permette di ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

La tariffa può essere attivata direttamente online. Accedendo al sito ufficiale del gestore è possibile acquistare la SIM, che sarà spedita tramite corriere gratuitamente.

L’operatore non richiede alcuna spesa extra e addebita il costo di rinnovo su una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti potranno selezionare la modalità che desiderano utilizzare al momento dell’attivazione dell’offerta.

WindTre ha recentemente fissato una data di scadenza: gli interessati hanno tempo fino al 15 luglio per procedere con l’attivazione. La scadenza potrebbe essere prorogata ma tutti gli under 30 intenzionati a richiedere la tariffa dovranno comunque affrettarsi.

L’offerta Young è disponibile anche in una versione più economica. A soli 9,99 euro al mese è possibile ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità.