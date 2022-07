WindTre non teme la concorrenza e mira ad attirare l’attenzione di una fetta sempre più vasta di utenti invogliandoli ad attivare una delle straordinarie offerte presenti in listino. In occasione dell’estate, inoltre, sfoggia il suo potenziale proponendo ai nuovi clienti delle apposite offerte tramite le quali ricevere dei contenuti eccezionali.

La nuova WindTre Di Più Full 5G Summer Edition, ad esempio, permette di ricevere ben 150 GB di traffico dati al mese e uno smartphone 5G gratis.

Passa a WindTre con l’offerta Summer Edition!

L’offerta WindTre Di Più Full 5G Summer Edition è disponibile per tutti i nuovi clienti a un costo di 14,99 euro al mese. La tariffa può essere attivata tramite preordine online e ritiro presso uno dei punti vendita del gestore o direttamente nei negozi fisici.

I nuovi clienti possono ottenere ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

WindTre permette di abbinare alla tariffa anche uno smartphone 5G. Il gestore propone un listino ricco di opzioni, tra le quali sono presenti dispositivi che non prevedono alcuna spesa aggiuntiva. Scegliendo un Samsung Galaxy A22 5G, infatti, sarà sufficiente affrontare la spesa di rinnovo della tariffa, senza aggiungere alcun costo per lo smartphone.

I costi da affrontare mensilmente variano in base allo smartphone scelto al momento dell’attivazione. Ognuno ha la possibilità di abbinare alla tariffa lo smartphone desiderato tra quelli presenti in listino per poi andare incontro ai costi richiesti dal gestore.