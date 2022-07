Iliad rinnova ancora una volta la sua proposta commerciale in Italia. Il provider francese, che nelle ultime settimane ha previsto importanti novità sia per la telefonia mobile – con il lancio delle tariffe legate al 5G – sia per la telefonia fissa, ora guarda ad una nuova strategica fascia di pubblico.

Iliad, la novità dell’offerta solo dati con internet illimitato

In estate il provider ha lanciato una nuova promozione molto interessante. A differenza delle precedenti tariffe per la telefonia fissa e per la telefonia mobile, in quest’occasione l’offerta di Iliad si rivolge al pubblico che necessità esclusivamente di consumi per la navigazione internet.

La promozione solo dati di Iliad prevede un pacchetto molto semplice con 300 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo per il rinnovo di questa tariffa sarà di 13,99 euro al mese con pagamento previsto ogni trenta giorni.

Come per altre iniziative di Iliad, anche in questo caso è previsto un costo di attivazione. Gli utenti del gestore francese, in tale circostanza, si troveranno a pagare 9,99 euro per la ricezione della SIM utile alla navigazione internet. A differenza delle altre ricaricabili, questa promozione del provider prevede costi extra per eventuali consumi legati a chiamate o invio di SMS.

La tariffa solo dati di Iliad rappresenta un’occasione per gli utenti che intendono attivare un piano per internet, in alternativa alla telefonia fissa. Gli utenti potranno utilizzare la quota per la connessione anche in roaming ed anche attraverso l’hotspot personale. Disponibile anche la compatibilità con router portatili per una navigazione internet in mobilità.