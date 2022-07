Google ha avviato i test pubblici di un altro aggiornamento di Android Auto, con la prima build ora disponibile per gli utenti che stanno partecipando al programma beta dell’app.

Tuttavia, se non sei iscritto al programma beta di Android Auto, puoi comunque provare la build più recente scaricando e installando l’APK più recente.

La nuova build rilasciata oggi, quindi, avvia il beta testing pubblico di Android Auto 7.9, con la versione stabile che dovrebbe iniziare il rollout sui dispositivi entro la fine del mese.

Come di solito accade quando Google rilascia nuovi aggiornamenti di Android Auto (non solo nel programma beta ma anche per quanto riguarda le build stabili), non è disponibile un log delle modifiche, quindi gli utenti sono lasciati soli nella ricerca di informazioni sulle novità.

A prima vista, non sembra che Android Auto 7.9 abbia apportato cambiamenti degni di nota, quindi molto probabilmente Google si è concentrato principalmente sulla correzione di bug e altri miglioramenti nascosti. Questa è comunque una buona notizia, poiché Google ha molto da sistemare, soprattutto quando si tratta di chiamate avviate con Google Assistant o della compatibilità con alcuni telefoni, come Google Pixel 6.

Non è una versione stabile

La maggior parte degli utenti di Android Auto sta aspettando con impazienza l’aggiornamento di Coolwalk, ma a questo punto sembra che la versione 7.9 non apporti alcun cambiamento al riguardo.

Tuttavia, tieni presente che ci sono buone probabilità che Google consenta il restyling di Coolwalk utilizzando un interruttore lato server, quindi lo scopo di questi aggiornamenti potrebbe essere quello di aprire la strada all’introduzione di questo aggiornamento tanto atteso.

Dovresti anche ricordare che le build beta dovrebbero essere utilizzate specificamente per i test (e quindi per l’invio di feedback a Google), quindi non dovresti installare questa nuova versione e usarla in modo affidabile. Se non sai cosa stai facendo, restare con la versione stabile è un’opzione molto migliore.