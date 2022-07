I prossimi modelli di Apple Watch, come l’Apple Watch 8 e il presunto Apple Watch 8 Rugged Edition, potrebbero includere schermi più grandi, sensori che misurano la temperatura corporea e altre funzionalità; ma un sensore di impronte digitali non è qualcosa che attualmente ci aspettiamo di vedere su un Apple Watch. D’altra parte, ci sono alcune prove che suggeriscono che questa funzionalità potrebbe essere inclusa nei modelli futuri.

Patently Apple ha scoperto di aver recentemente ottenuto un brevetto per un sensore del genere e sta adottando misure per proteggere la sua proprietà intellettuale. Per essere più precisi, il brevetto descrive un sensore di impronte digitali Touch ID che può essere integrato nel pulsante laterale di un Apple Watch.

Apple Watch, prossime novità in arrivo

Poiché questo pulsante è già utilizzato per una varietà di attività relative a Apple Pay, incorporare un sensore di impronte digitali al suo interno potrebbe avere senso. Un tale sensore potrebbe autenticare in modo sicuro e discreto la tua identità senza richiedere ulteriori passaggi durante il processo di pagamento di Apple Pay.

Il brevetto descrive tutte le applicazioni comuni che possono essere eseguite utilizzando un sensore di impronte digitali in qualità di ipotetico caso d’uso. Queste applicazioni includono lo sblocco di un dispositivo, l’identificazione dell’utente e l’approvazione di transazioni o il download di programmi.

Nonostante sembri una funzione semplice da aggiungere e molto più facile da usare rispetto a un passcode per salvaguardare il tuo Apple Watch, non pensiamo che lo vedremo presto.