Potresti ricordare la storia del produttore di vetro cinese BOE. L’azienda desiderava disperatamente diventare un fornitore di iPhone e iniziò a scalare la scala aziendale. In primo luogo, ha fornito pannelli OLED sostitutivi per le unità che necessitano di vetro nuovo. Ciò ha fornito ad Apple la fiducia necessaria per consentire a BOE di fornire alcune unità iPhone 12 e alla società sarebbe stata data la possibilità di fornire ad Apple fino a 40 milioni di display per una varietà di modelli di iPhone.

Per aumentare i rendimenti di produzione, BOE ha modificato unilateralmente le specifiche dei pannelli da 6,1 pollici che stava producendo. BOE sperava di fornire ad Apple 30 milioni di pannelli OLED per l’iPhone 14 da 6,1 pollici. Tuttavia, l’azienda ha scelto di apportare modifiche unilaterali alle specifiche del pannello senza dirlo ad Apple. Apparentemente BOE ha modificato lo spessore dei transistor a film sottile utilizzati nei pannelli senza consultare Tim Cook o chiunque altro in Apple.

iPhone 14 sarà presentato verso settembre 2022

Lo stabilimento di BOE è fortunato a produrre ancora pannelli per iPhone 14 nonostante la modifica unilaterale delle specifiche dei pannelli per Apple. Tuttavia, Apple ha deciso di perdonare. Secondo ITHome, i pannelli BOE avrebbero ottenuto la certificazione Apple la scorsa settimana e la produzione in serie dei pannelli sarebbe iniziata prima della fine di questo mese. Apple dovrebbe iniziare a ricevere le spedizioni a settembre, lo stesso mese in cui è prevista l’annuncio della nuova serie di iPhone 14.

Apple avrebbe ordinato 90 milioni di pannelli per la serie iPhone 14, 60 milioni dei quali dovrebbero arrivare da Samsung Display e 25 milioni da LG Display. Questo lascia a BOE il compito di fornire 5 milioni di display ad Apple. Questo è un numero piccolo se si considera quante unità di iPhone 14 Apple intende produrre.