Questo fine settimana è stato lanciato il nuovo design di Gmail desktop. Se scegli il tema predefinito, vedrai che l’intera interfaccia di Gmail è diventata blu. Il nuovo design di Gmail è apparso per la prima volta come anteprima di attivazione a febbraio e, dopo aver ricevuto commenti e apportato alcune modifiche, Google lo sta ora distribuendo a tutti.

Da qui all’anteprima di febbraio, alcune cose sono cambiate. La differenza più evidente è la tavolozza dei colori tutta blu. “Noterai che la navigazione riprogettata ora utilizza Material You, il nostro aspetto rinnovato e fresco per le tue app Google”, scrive Google in un post sul blog. “Material You” ha debuttato con Android 12 come un sistema di temi coordinati a colori che abbinava la combinazione di colori del tuo sistema operativo con il tuo sfondo. Tuttavia, non esiste una corrispondenza cromatica con “Material You” di Gmail, solo la combinazione di colori blu.

Gmail si prepara con l’ultimo aggiornamento

Gmail mantiene il suo sistema di temi, consentendoti di modificare il colore in base alle tue esigenze. Fai clic sullo strumento delle impostazioni nell’angolo in alto a destra, quindi su “vedi tutto” nella sezione “tema”. L’opzione di sfondo solido “grigio tenue” è la più simile all’originale Gmail. Preferiresti che “bianco” corrisponda correttamente allo sfondo di Old Gmail, ma non è una scelta. Puoi anche utilizzare la modalità oscura stranamente mascherata di Gmail da questa schermata del “tema”: seleziona semplicemente l’opzione di sfondo nero e tutto sarà in caratteri chiari su uno sfondo scuro.

Un’altra modifica che potresti voler apportare è quella di affrontare il nostro problema principale sul nuovo Gmail: quella nuova, enorme barra laterale. Google ha storicamente utilizzato Gmail per pubblicizzare i nuovi prodotti desiderati e il nuovo design di Gmail include un’ampia barra laterale a tutta altezza con solo quattro icone: una per Gmail, due per Google Chat e una per Google Meet.

Gmail include già una barra laterale, ma questo nuovo design aggiunge una seconda barra laterale che sembra essere un grande banner pubblicitario per gli altri strumenti di comunicazione di Google. Per fortuna, secondo quanto riferito, Google ha ascoltato il feedback e ha incluso la possibilità di disattivare la barra laterale tra l’anteprima di febbraio e questa implementazione predefinita.