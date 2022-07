Quasi tutti gli incidenti automobilistici sono causati da errori umani, che possono essere evitati con i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Il ruolo di ADAS è prevenire morti e feriti riducendo il numero di incidenti stradali.

Le applicazioni ADAS essenziali per la sicurezza includono:

Rilevamento/elusione pedoni;

Avviso/correzione di uscita di corsia;

Riconoscimento della segnaletica stradale;

Frenata di emergenza automatica;

Rilevamento di punti ciechi;

Questi sistemi salvavita sono fondamentali per garantire il successo delle applicazioni ADAS, incorporando i più recenti standard di interfaccia ed eseguendo più algoritmi basati sulla visione per supportare sottosistemi multimediali in tempo reale, co-elaborazione della visione e fusione di sensori.

Come funziona l’ADAS?

Le automobili sono la base della prossima generazione di dispositivi mobili connessi, e ultimamente sono stati fatti rapidi progressi nel settore dei veicoli autonomi. Le soluzioni applicative autonome sono suddivise in vari chip, chiamati SoC (systems on a chip). Questi chip collegano i sensori agli attuatori tramite interfacce e centraline elettroniche ad alte prestazioni (unità di controllo elettroniche).

Le auto a guida autonoma utilizzano una varietà di queste applicazioni e tecnologie per ottenere una visione a 360 gradi, sia da vicino (nelle immediate vicinanze del veicolo) che da lontano.

I miglioramenti più significativi ottenuti in passato (ad esempio, vetri infrangibili, cinture di sicurezza a tre punti, airbag) erano misure di sicurezza passive progettate per ridurre al minimo le lesioni durante un incidente. Oggi, i sistemi ADAS migliorano attivamente la sicurezza con l’aiuto della visione integrata, riducendo il verificarsi di incidenti e lesioni agli occupanti.

L’implementazione di telecamere nel veicolo prevedono una nuova funzione AI che utilizza la fusione dei sensori per identificare ed elaborare oggetti. La fusione dei sensori, simile alle informazioni di processo del cervello umano, combina grandi quantità di dati con l’aiuto di software di riconoscimento delle immagini, sensori a ultrasuoni, lidar e radar. Questa tecnologia può rispondere al pericolo più velocemente di quanto potrebbe mai fare un guidatore umano. Può analizzare il video in streaming in tempo reale, riconoscere cosa mostra il video e determinare come reagire.

Alcune delle applicazioni ADAS più comuni sono:

Controllo adattivo della velocità di crociera

Il cruise control adattivo (ACC) è particolarmente utile in autostrada, dove i conducenti possono avere difficoltà a monitorare la propria velocità e le altre auto per un lungo periodo di tempo. Il controllo automatico della velocità di crociera avanzato può accelerare, rallentare e, a volte, arrestare automaticamente il veicolo, a seconda delle azioni di altri oggetti nelle immediate vicinanze.

Luce abbagliante e pixel antiriflesso

Gli abbaglianti e la luce pixel antiriflesso utilizzano sensori per adattarsi all’oscurità e all’ambiente circostante senza disturbare il traffico in arrivo. Questa nuova applicazione per i fari rileva le luci di altri veicoli e reindirizza le luci del veicolo per evitare che altri utenti della strada vengano temporaneamente accecati.

Controllo adattivo della luce

Il controllo adattivo della luce adatta i fari del veicolo alle condizioni di illuminazione esterna. Cambia la forza, la direzione e la rotazione dei fari a seconda dell’ambiente e dell’oscurità del veicolo.

Parcheggio automatico

Il parcheggio automatico aiuta a informare i conducenti degli angoli ciechi in modo che sappiano quando girare il volante e fermarsi. I veicoli dotati di telecamere per la retromarcia hanno una visuale migliore dell’ambiente circostante rispetto ai tradizionali specchietti laterali. Alcuni sistemi possono persino completare il parcheggio automaticamente senza l’aiuto del conducente.

Parcheggio autonomo con servizio di ritiro e riconsegna auto

Il parcheggio con parcheggiatore autonomo è una nuova tecnologia che funziona tramite il meshing dei sensori del veicolo, la comunicazione di rete 5G, e i servizi cloud che gestiscono i veicoli autonomi nelle aree di parcheggio. I sensori del veicolo forniscono al veicolo informazioni su dove si trova, dove deve andare e come arrivarci in sicurezza. Tutte queste informazioni vengono valutate metodicamente e utilizzate per eseguire l’accelerazione, la frenata e lo sterzo della guida fino a quando il veicolo non è parcheggiato in sicurezza.

Sistema di navigazione

I sistemi di navigazione per auto forniscono istruzioni sullo schermo e messaggi vocali per aiutare i conducenti a seguire un percorso concentrandosi sulla strada. Alcuni sistemi di navigazione possono visualizzare dati sul traffico e, se necessario, pianificare un nuovo percorso per evitare ingorghi. I sistemi avanzati possono anche offrire Heads Up Display (HuD) per ridurre la distrazione del conducente.