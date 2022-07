L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente rilanciato la propria offerta Very 4.99 con promo cashback anche per questi primi giorni di luglio 2022.

Oltre a essere disponibile nei negozi aderenti, in questo caso fino a nuova comunicazione, si ricorda che Very 4,99 viene proposta anche online durante il weekend. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile rilancia la Very 4.99 con promo cashback

Adesso, l’offerta è tornata disponibile come previsto da Venerdì 1 a Lunedì 4 Luglio 2022, sempre alle stesse condizioni commerciali precedenti. Cominciando con il bundle mensile, si specifica che Very 4,99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 4G a 4,99 euro al mese.

Sono inclusi senza costi aggiuntivi i servizi di reperibilità Ti ho Cercato e RingMe, come anche il servizio hotspot per condividere il traffico dati con altri dispositivi. Inoltre, sui dispositivi compatibili, presenti nella lista ufficiale indicata dall’operatore, i clienti possono usufruire gratuitamente del servizio VoLTE.

Per quanto riguarda il Roaming nei Paesi dell’Unione Europea (e per adesso anche nel Regno Unito), i minuti e gli SMS inclusi sono validi senza costi aggiuntivi, mentre per il traffico dati è previsto un limite mensile al quantitativo utilizzabile, pari a 4,6 Giga al mese per tutto il 2022. In questo periodo, dal 21 Giugno all’11 Luglio 2022, i nuovi clienti Very Mobile che attivano una delle offerte online possono usufruire della promo cashback, ottenendo un mese di ricarica omaggio direttamente sul credito residuo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.