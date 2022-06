PayPal e Postepay: l'apparenza spesso inganna, non fidatevi di questi messaggi!

In base alla normativa vigente, riceverà la fattura originale nelle modalità e nel formato XML previsti dalle autorità competenti attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). […] In caso di mancato recapito della fattura in originale da parte dello SDI sarà possibile visualizzare e scaricare una copia utilizzando il file allegato alla presente, trasmessa con mittente

ContabilitàClientiGruppoPosteItaliane, per conto di Poste Italiane S.p.A, oppure accedendo alla pagina protetta con accesso sicuro (in tecnologia SSl) raggiungibile tramite l’indirizzo: (ci sarà il link da non cliccare).”

In ogni caso non inserite dati personali all’interno di link a meno che non siate sicuri di che cosa si tratta. Ci teniamo a sottolineare che PayPal e Postepay non c’entrano nulla con le truffe.